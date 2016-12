Federica Pellegrini, vacanze e malinconia con le amiche Alice Mizzau e Chiara Masini Luccetti

Federica Pellegrini sembra non aver smaltito la delusione per il quarto posto nei 200 sl ai Giochi di Rio. La nuotatrice azzurra è rientrata in Italia e subito si è concessa una vacanza in compagnia delle amiche e colleghe di vasca Alice Mizzau e Chiara Masini Luccetti. Ma in uno scatto condiviso sui social, l'azzurra lascia trasparire molta amarezza: "Non posso far altro che continuare a sorridere anche se qualcosa dentro me muore....", ha scritto.