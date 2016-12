Federica non smette: "Qui cʼè ancora qualcosa da fare"

Federica ci ha pensato. E allora che fa? Continua a gareggiare? Diciamo di sì, si apre questa porticina post-olimpica che la Pellegrini sembrava volesse chiudere. A 28 anni basta col nuoto dopo la "medaglia di legno" di Rio e delusione - enorme - sofferta: si era detto questo, se lo era detto un po' lei, ci si guardava - noi - un po' tutti, sperando che non fosse quella la sua scelta finale. Federica no, non smettere: continua.

Una o due stagioni, una o due primavere-estate per non lasciare quel vuoto che ci si immagina in piscina, senza di lei. Federica Pellegrini così è tornata a farsi sentire con un breve messaggio su Instagram: "Qui... c`è ancora qualcosa da fare!".

Questo il post ed una foto che la ritrae a bordo vasca, pronta riprendere gli allenamenti presso la Piscina del Centro Federale di Verona.



Era il 14 agosto 2016, a Rio la sua ultima gara: la staffetta 4x100. Ottavo posto. Dopo la delusione del quarto posto olimpico - cinque giorni prima, nei suoi 200 sl - l'azzurra sembra pronta a riprendere l'attività che si pensava potesse interrompere. In attesa degli aggiornamenti. E confidando che questa sia, per davvero, la sua scelta.