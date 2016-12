FA Cup: Akinfenwa "gol pesante" ma il Liverpool passa

11:50 - Il Liverpool vola ai sedicesimi di finale di Fa Cup grazie alla vittoria per 2-1 sul Wimbledon in trasferta. A decidere l'incontro è una doppietta del solito Steven Gerrard che piega la resistenza della squadra londinese, attualmente in quarta categoria. La storia da raccontare però è anche sulla sponda Wimbledon. Il momentaneo pareggio dei londinesi, infatti, è stato siglato da Akinfenwa, vero e proprio "attaccante di peso" con i suoi 110 kg e più. Nel recente passato è balzato all'onore delle cronache come "giocatore più forte" di Fifa 15 grazie a una silouette non proprio da atleta. Solo pochi minuti nel finale per Balotelli. Burnley-Tottenham, terminata 1-1 con reti di Chadli e Voke, si rigiocherà a campi invertiti.