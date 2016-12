F1, Suzuka: un Gp sotto il tifone

18:02 - Pioggia, caos, bandiere rosse e… Lewis Hamilton vincitore di una gara appassionante quanto caotica. È questo il verdetto del GP del Giappone, iniziato e finito dietro la Safety Car, con due bandiere rosse, la seconda delle quali, a 7 giri dalla fine, esposta dopo il grave incidente di Jules Bianchi la cui Marussia ha colpito la gru intervenuta a bordo pista per recuperare la Sauber di Adrian Sutil, ha posto fine alla gara. In quel momento, con la pioggia che già aveva ostacolato l’inizio della gara e che iniziava a cadere ancora una volta molto fitta, in testa c’era Lewis Hamilton, con un ampio vantaggio su Nico Rosberg e sul futuro pilota Ferrari Sebastian Vettel. A proposito delle Ross: un'altra giornata da dimenticare, con Alonso ritiratosi all’inizio del 3° giro, quando la gara era appena ripresa dietro la Safety Car dopo una prima interruzione per la pioggia troppo pesante, e Raikkonen 12esimo.