08:11 - Nico Rosberg su Mercedes ha conquistato la pole position nel Gp del Giappone di Formula 1. In prima fila partirà anche il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo posto in griglia per Valtteri Bottas (Williams), quinta la Ferrari di Fernando Alonso. Nono Sebastian Vettel, che l'annuncio del suo addio alla Red Bull a fine stagione.