F1, Bianchi in condizioni critiche

10:17 - Jules Bianchi resta in condizioni critiche e in terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico. Il pilota francese è ricoverato a causa del gravissimo incidente al Gp di Suzuka e, secondo i media nipponici, non sarebbe in grado di respirare senza l'ausilio di macchinari. Il Mie University Hospital di Yokkaichi, dove Bianchi è stato trasportato d'urgenza, non diffonderà aggiornamenti fino all'arrivo dei genitori del giovane pilota.