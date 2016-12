F1, Alonso ci scherza su: "Miracolato? Credo si riferiscano a me"

L'incidente visto da Fernando"Eravamo molto vicini ed ero così in scia a Gutierrez da non riuscire a vedere il punto di riferimento per la frenata, così gli sono finito addosso - ha detto Alonso -. Lì ho iniziato a volare vedendo cielo e terra, cielo e terra, ma sono contento di poterlo raccontare perché se fossi atterrato nel modo sbagliato, avrei potuto subire conseguenze serie, invece ho solo un po' di contusioni alle ginocchia che hanno sbattuto contro la scocca. È stato uno dei miei peggiori incidenti, in volo speravo solo di atterrare in un punto con dello spazio e non contro un muro. Poi, a monoposto ferma, ho visto uno spazio per uscire e l'ho fatto rapidamente: volevo che tutti quelli che mi stavano vedendo da casa sapessero che ero a posto".