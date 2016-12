F1, a Melbourne la cellula di sicurezza di Alonso si è rotta

Il terribile incidente di Melbourne non ha procurato danni seri a Fernando Alonso, ma qualche preoccupazione sì. Non tanto per la dinamica di quanto accaduto in Australia, quanto per le conseguenze riportate dalla McLaren dello spagnolo. Nel corso delle sue indagini, infatti, la Fia ha riscontrato la rottura del sedile. Non una bella notizia, tanto che la stessa Federazione internazionale ha deciso di aprire un'inchiesta.