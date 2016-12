Europa League,sorridono le italiane

Aspettando il Napoli alle 21, seconda giornata di Europa League positiva per le italiane. La Lazio soffre più del previsto per avere la meglio sul Saint Etienne (3-2), che con due uomini in meno nel finale fa tremare i ragazzi di Pioli, andati a segno con Onazi, Hoedt e Biglia. Tutto facile invece per la Fiorentina, che espugna 4-0 il campo del Belenenses grazie a un'autorete, alle reti di Bernardeschi e Babacar e soprattutto al ritorno al gol di Rossi.