Europa League, i gol e le emozioni delle gare delle italiane

23:09 - TOTTENHAM-FIORENTINA 1-1

Un'ottima Fiorentina pareggia 1-1 in casa del Tottenham nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. A White Hart Lane gli Spurs partono forte e trovano il vantaggio immediato con Soldado (6'), ma pian piano la squadra di Montella prende in mano il pallino del gioco e pareggia al 36' con Basanta. Nella ripresa i viola sprecano anche alcune occasioni per il vantaggio. Si deciderà tutto al Franchi tra sette giorni.

CELTIC-INTER 3-3

Un gol di Guidetti, in pieno recupero, gela l'Inter e regala al Celtic il 3-3 finale al termine di una partita piena d'emozioni ed errori. Nell'andata dei sedicesimi d'Europa League, i nerazzurri volano sul 2-0 al 13' con le reti di Shaqiri e Palacio, ma gli scozzesi non mollano e tornano in gara grazie ad Armstrong (24') e all'autogol di Campagnaro (26'). Un'altra rete del Trenza vale il 2-3 al 45', prima della beffa al minuto 93.



TRABZONSPOR-NAPOLI 0-4

Prova di forza del Napoli nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. A Trebisonda la squadra di Benitez vince 4-0 col Trabzonspor e ipoteca il passaggio del turno. Match subito in discesa per i partenopei, che al 6' sbloccano la gara con Henrique. Poi sale in cattedra Gabbiadini, che al 20' serve l'assit a Higuain e poi al 27' firma il tre a zero. Nella ripresa Mertens fallisce dal dischetto all'84' e poi Zapata cala il poker.



ROMA-FEYENOORD 1-1

Nemmeno fuori dai confini si interrompe la "pareggite" che affligge la Roma all'Olimpico. Così, nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, i giallorossi non vanno oltre l'1-1 contro il Feyenoord. Non basta il ritorno al gol di Gervinho, in rete al 22' con un pregevole colpo di tacco. La squadra di Garcia si limita a giocare di ripartenza e viene punita al 10' della ripresa, quando Kazim-Richards insacca dopo il palo colpito da Immers.



TORINO-ATHLETIC BILBAO 2-2

Una grande prova del Torino non basta per mettere ko l'Athletic Bilbao. All'Olimpico, nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, i granata si devono accontentare del 2-2 dopo aver condotto la gara per lunghi tratti. La doppietta di Maxi Lopez ribalta l'iniziale vantaggio di Williams, ma nel finale Gurpegi prima firma il pari e poi colpisce la traversa: sospirano gli uomini di Ventura, ma in Spagna servirà comunque un'impresa.









AALBORG-BRUGGE 1-3

YOUNG-BOYS-EVERTON 1-4

DNIPRO-OLYMPIACOS 2-0

PSV-ZENIT 0-1

WOLFSBURG-SPORTING LISBONA 2-0



AJAX-LEGIA VARSAVIA 1-0

ANDERLECHT-DIN. MOSCA 0-0

GUINGAMP-DIN. KIEV 2-1

LIVERPOOL-BESIKTAS 1-0

SIVIGLIA-B. MOENCHENGLADBACH 1-0

VILLAREAL-SALISBURGO 2-1