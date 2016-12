27 novembre 2014 Europa League: Fiorentina, Napoli, Torino e Inter a caccia del primo posto Le italiane sono pienamente in corsa per l'approdo ai sedicesimi di finale: coi viola già qualificati, le altre tre vogliono raggiungere in anticipo il prossimo turno Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:21 - Inter, Napoli, Fiorentina e Torino cercano di garantirsi la qualificazione ai sedicesimi di finale nel quinto turno dei gironi di Europa League. Nerazzurri e granata ospitano Dnipro e Club Brugge (entrambe alle ore 21.05), mentre azzurri e viola sono impegnati a Praga e a Guingamp (ore 19).

Guingamp-Fiorentina (ore 19) I viola sono già qualificati con due turni d'anticipo. Questa sera in Francia basterà addirittura il pareggio per piazzarsi matematicamente in testa al girone: per questo Montella attua un po' di turnover nel suo 4-2-3-1 risparmiando, tra gli altri, Gomez, Gonzalo Rodriguez e Cuadrado.

Sparta Praga-Napoli (ore 19) Momentaneamente secondo nel girone, se gli svizzeri dello Young Boys non battono lo Slovan Bratislava, il Napoli potrebbe anche permettersi il "lusso" di pareggiare in terra ceca. Problemi di formazione per Benitez, soprattutto in attacco: con Mertens e Insigne infortunati e Higuain che necessita di riposo, Jorginho verrà avanzato sulla trequarti. Callejon e De Guzman agiranno sulle ali, mentre Zapata sarà l'unica punta.

Inter-Dnipro (ore 21.05) Ai nerazzurri basta un pareggio per qualificarsi ma, in caso di vittoria, si può blindare il primo posto. Per questo il "Mancio", che festeggia oggi 50 anni, schiera l'attacco pesante con Icardi e Osvaldo; turnover invece, negli altri reparti, con Khrin che si gioca la prima vera chance partendo da titolare. Mancini però, non potrà prender parte alla partita a causa di una squalifica rimediata contro il Chelsea negli scorsi ottavi di finale di Champions disputati col Galatasaray: fatale, per l'allenatore jesino, l'ingresso in ritardo dei turchi (5 minuti oltre il limite consentito del quarto d'ora) per l'inizio del secondo tempo

Torino-Club Brugge (ore 21.05) Gruppo aperto, quello dei granata, che dovranno vedersela con la capolista del girone: i belgi infatti comandano con 8 punti, mentre la banda Ventura segue un punticino sotto. Considerata la partita finale in trasferta a Copenhagen, Quagliarella & co. devono assolutamente fare risultato tra le mura amiche: una vittoria potrebbe valere la qualificazione qualora i danesi cadano in Finlandia contro l'HJK Helsinki. Coach Ventura non rinuncia al bomber napoletano, che farà coppia con Martinez. In campo anche senatori come Moretti e Darmian.