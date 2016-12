Euro 2016, Uefa aprirà procedimento disciplinare contro la Croazia

La Uefa aprirà un procedimento disciplinare nei confronti della Croazia per il comportamento dei suoi tifosi in occasione della partita contro la Repubblica Ceca, valida per Euro2016. Il match è stato sospeso per 4 minuti per il lancio di botti e fumogeni da parte dei supporter balcanici. Un petardo ha anche colpito uno steward, fortunatamente senza conseguenze. La Croazia affronterà già un'udienza disciplinare il 21 giugno per un episodio simile.