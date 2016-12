Euro 2016, scontri tra tifosi inglesi e russi: 36 arresti, 16 feriti

Sono 36 i tifosi arrestati dalla polizia francese a Lille, in seguito ai violenti scontri in città tra hooligan inglesi e ultrà russi. I tafferugli hanno reso necessario l'utilizzo dei lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, ci sarebbero anche 16 feriti: sono stati tutti trasportati in ospedale.