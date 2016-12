Euro 2016, scontri tifosi-steward a Marsiglia: interviene la polizia

Scontri tra tifosi dell'Ungheria e steward si sono verificati all'interno dello stadio Velodrome di Marsiglia, prima del calcio di inizio del match contro l'Islanda valido per il gruppo F di Euro 2016. Circa 100 tifosi vestiti di nero hanno caricato gli steward, spintonandoli. La polizia in tenuta antisommossa è rapidamente intervenuta per riportare la calma. Brevi scontri anche tra tifosi e forze dell'ordine.