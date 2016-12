Euro 2016, O'Neill: "Vinciamo per i nostri tifosi"

Alla vigilia del decisivo match con l'Italia, Martin O'Neill sprona la sua squadra. "Abbiamo fiducia, dobbiamo evitare gli errori commessi contro il Belgio - ha spiegato il ct dell'Irlanda - L'Italia è una squadra di qualità, ma noi siamo pronti. Vogliamo vincere per i nostri fantastici tifosi che hanno fatto tanti sacrifici per essere qui. Sarà il nostro modo di ripagarli. Quattro punti dovrebbero bastare per passare il turno".