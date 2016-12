Euro 2016, nessun italiano nella top 11. Griezmann miglior giocatore

Scelte, come spesso accade, discutibili, da parte dell'Uefa. Rui Patricio come miglior portiere è una decisione corretta: ha giocato più minuti di tutti a questi europei (720'), non ha mai sbagliato, ma soprattutto è stato prodigioso in finale.



Questione difesa, qui iniziano le note dolenti. Non ci sono azzurri, ma l'assenza di Bonucci non è giustificabile. Doveva esserci. Invece oltre alla sacrosanta presenza di Pepe (solidissimo per tutto il torneo) e alla sorpresa Guerreiro (che traversa in finale), l'Uefa ha scelto ben due tedeschi: Jerome Boateng e Kimmich. Il giovane del Bayern, schierato terzino, ha impressionato per qualità, ma inserirlo al posto di Bonucci sembra davvero un affronto.



Si passa al centrocampo, con Toni Kroos, pupillo dei "giudici" e Joe Allen, pilastro del Galles. Con loro anche Aaron Ramsey, altro gallese scelto a scapito di un illustre e forse più meritevole, ovvero Gareth Bale.



Nel tridente compaiono Payet, Griezmann (scarpa d'oro del torneo con 6 gol) e Cristiano Ronaldo.