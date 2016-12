Euro 2016, nazionale rientra in Italia: ovazione per Antonio Conte

E' stato senza dubbio il Ct Antonio Conte il più acclamato dai circa 300 tifosi che hanno accolto a Malpensa la nazionale di ritorno dall'Europeo chiuso ai rigori con la Germania. "Grazie, è una gioia indescrivibile che non dimenticherò mai" ha detto commosso Conte. "Non è giusto per noi, ma soprattutto per l'Italia, che un episodio cancelli quello che abbiamo dato", ha detto tra le lacrime Simone Zaza.