Euro 2016:Mosca convoca ambasciatore Francia per arresto tifosi

E' tensione diplomatica tra Francia e Russia dopo l'arresto di 43 tifosi russi che andavano a Lille per seguire la propria nazionale in una partita di Euro 2016. L'ambasciatore francese in Russia, Jean-Maurice Ripert, è stato infatti convocato dal ministero degli Esteri di Mosca per chiedere spiegazioni e per ricordare come "vengano attizzati sentimenti anti-russi".