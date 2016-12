Euro 2016: la Juve fa bottino pieno

La Juve fa en-plein a Euro 2016 . Tutti i giocatori bianconeri impegnati nella rassegna continentale in Francia si sono infatti qualificati per gli ottavi di finale. Si tratta degli azzurri Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Sturaro e Zaza, dei francesi Pogba ed Evra, del croato Mandzukic, dello svizzero Lichtsteiner, del tedesco Khedira, oltre al difensore islandese Hordur Magnusson del Cesena ma di proprietà della Juve. E con l'ex Morata...

Tutti i giocatori di Max Allegri impegnati negli Europei sono dunque ancora in corsa: un bel primato per il club bianconero. Tredici gli elementi partiti per la spedizione francese, incluso appunto il Primavera Magnusson, classe 1993, e lo spagnolo Alvaro Morata, tornato nel frattempo al Real Madrid, che ha esercitato il diritto di recompra sull'attaccante. E in massa si accingono a disputare gli ottavi di finale: i sei nazionali azzurri contro la Spagna, Mandzukic con la sua Croazia contro il Portogallo, Lichtsteiner con la Svizzera contro la Polonia, il tedesco Khedira contro la Slovacchia. E la sorpresa Islanda se la vedrà con l'Inghilterra. E' proprio... EuroJuve.