Euro 2016, L'Equipe celebra gli Azzurri: "Italia eterna"

L'arte della tattica, spirito di sacrificio e la vittoria del gruppo sui singoli talenti. Il day-after l'esordio vincente dell' Italia a Euro 2016 contro il Belgio i titoli dei giornali francesi sono tutti per gli Azzurri e il tecnico Conte. " Italia eterna " titola L'Equipe mentre Le Parisien sentenzia "Non sarà facile mettere in difficoltà questa squadra". So Foot omaggia Barzagli-Chiellini-Bonucci : "i tre bastardi" della difesa.

Il riferimento per i tre difensori della Juventus è un omaggio al film di Quentin Tarantino. "Sono solidi, fanno falli e difendono meravigliosamente bene" si legge su So Foot che esalta anche le indicazioni di "Don Antonio Conte" per annullare la pericolosità offensiva del Belgio. "Hanno fatto fallo quando c'era da farlo, tackle giusti, aggressività e anticipo. Perfetti".



Giudizi praticamente unanimi per l'esordio vincente dell'Italia che un po' spaventa le altre nazionali per sacrificio, dedizione e spirito di gruppo. Per Le Parisien l'Italia ha saputo sfruttare i punti deboli del Belgio, mentre Le Figaro parla di una squadra "mostruosamente solida e intelligente dal punto di vista tattico puntando sulla tradizionale forza difensiva".