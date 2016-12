Euro 2016, Italia: Insigne nei 30 convocati per il pre-ritiro, out Pavoletti

Sono 30 i giocatori convocati da Antonio Conte per la seconda parte del raduno pre-Europeo. Nel gruppo dei difensori sono inclusi Ogbonna e Rugani , a centrocampo sono stati chiamati Jorginho e Sturaro e sono da verificare le condizioni di Thiago Motta e Montolivo . E' presente anche Insigne, mentre, rispetto allo stage di settimana scorsa, restano fuori Pavoletti , Acerbi , De Silvestri e Soriano . La lista dei 23 verrà diramata il prossimo 31 maggio.

Gli azzurri si ritroveranno domani, entro le 12, a Coverciano e nel pomeriggio ci sarà la prima seduta d'allenamento. Il ritiro proseguirà fino a sabato, giorno della partenza per Malta dove domenica sera è in programma l'amichevole con la Scozia. Martedì 31 maggio, poi, Antonio Conte diramerà le convocazioni dei 23 che partiranno per l'Europeo. Nella lista dei 30, intanto, ci sono Thiago Motta e Montolivo, le cui condizioni fisiche sono però da valutare perché entrambi alle prese con dei problemi al polpaccio: Jorginho e Sturaro si scaldano.