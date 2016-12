Euro 2016, amichevoli: Italia, ultimo test con la Finlandia

Dopo il successo di misura contro la Scozia a Malta, l'Italia torna in campo per l'ultima amichevole prima di volare in Francia dove lunedì 13 giugno, a Lione, esordirà a Euro 2016 contro il Belgio. Gli azzurri di Conte sfidano la Finlandia: si gioca al Bentegodi di Verona. Mercoledì pomeriggio, dall'aeroporto di Milano Malpensa, la Nazionale partirà poi per Montpellier, quartier generale per la fase finale degli Europei.