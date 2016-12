Euro 2016, 7 hooligan russi fermati a Lille: 4 verranno espulsi

Sette hooligan russi sono stati messi in stato di fermo a Lille dopo i tafferugli scoppiati nella giornata di martedì. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che quattro dei fermati saranno espulsi dal territorio francese. A Lille è in programma oggi la partita di Euro 2016 tra Russia e Slovacchia. Il prefetto Michel Lalande ha fatto sapere che nella città sono in servizio più di duemila agenti.