Esordio nel Cagliari di Han Kwang Song, primo giocatore nordcoreano in Serie A

Al minuto 86 del match Palermo-Cagliari ha fatto il suo esordio in campo Han Kwang Song, il primo giocatore nord-coreano in Serie A in sostituzione a Marco Sau. Il classe '98 di Pyongyang è una punta centrale arrivata in Sardegna a Marzo e tesserata per la primavera. Il giovane talento ha brillato nell'ultima edizione del Viareggio con la Primavera isolana e si è meritato la convocazione agli ordini di Rastelli nelle gare contro Lazio e Palermo.