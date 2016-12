Elton John, che stecca: il cantante finisce gambe all'aria

16:26 - Di solito attira l'attenzione del pubblico con la poesia della sua musica, ma questa volta per Sir Elton John è stato diverso: il cantante inglese, super appassionato di tennis, durante un match del 'World Team Tennis Smash Hits' (evento di solidarietà da lui stesso organizzato) stava prendendo posto "sulla panchina" della sua squadra, ma è caduto goffamente dalla sedia, scatenando l'larità dei presenti.

Per fortuna lì vicino passava un certo John McEnroe, che è subito accorso in suo aiuto. Elton si è rialzato, visibilmente infastidito, ed è tornato subito al suo posto per capitanare da bordo campo una formazione di stelle della racchetta (John McEnroe, appunto, con Andy Roddick, Martina Hingis e Heather Watson) opposta a un'altra agguerrita squadra guidata da Billie Jean King (Kim Clijsters, Tim Henman, Sabine Lisicki e Jamie Murray).