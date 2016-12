Effetti del lodo Liguori sul big match Juve-Napoli

Il direttore del Tgcom24 (per professione) e “anti juventino” (per scelta civica), non si era limitato a dichiarare che se per la partitona di stasera Juventus-Napoli designassero Rizzoli “è sicuro che ci sarà un errore arbitrale a favore della Juventus”. No, da giornalista politico che la sa lunga aveva anche suggerito che mandassero Orsato, allo Stadium. E com'è come non è, siccome in Italia a ogni intransigenza dei Poteri corrisponde il lodo di un ammorbidimento uguale e contrario, è finita che ad arbitrare sarà Orsato, perché Rizzoli s'è infortunato al polpaccio e non può. E niente da dire che si sia fatto male, però a noi vecchi stronzi i raffreddori del Cremlino ci hanno sempre fatto godere. "Non gli avevo certo augurato un infortunio, avevo semplicemente detto che per me il migliore era Orsato", ha inzigato Liguori a radio Kiss Kiss Napoli, che ormai lo tratta come un Martin Luther King redivivo. E siccome litigare con due alla volta per Liguori è una noia da oratorio, se l'è presa anche con Pierluigi Pardo di Tiki Taka, reo di avere "immediatamente preso le distanze da quello che ho detto, a mio avviso è un atteggiamento bigotto". Ah, il circo mediatico-calcistico-giudiziario, quanto ci mancava.