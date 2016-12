Edmond Joyeusaz realizza la prima discesa con gli sci della Parete Nord della Dent Blanche

La guida alpina Edmond Joyeusaz ha portato a compimento la prima discesa con gli sci della Parete Nord della Dent Blanche (4.357 m), montagna svizzera dalla forma piramidale nel Canton Vallese. In oltre 30 anni di carriera tra le Alpi e l'Himalaya, Joyeusaz ha compiuto numerose imprese estreme come la prima discesa con gli sci della parete sud del Grand Combin e la suadiscesa dalla vetta del Shisha Pangma (8.047 mt) in Tibet, a oggi irripetuta. Sulla Dent Blanche lo hanno accompagnato la guida alpina Arturo Jacquemod e il videomaker Jean Marie Rossi.

"Ci avevo già provato il 16 e 17 maggio - racconta lo stesso Joyeusaz - ma in quell’occasione le condizioni della montagna mi avevano costretto a rinunciare. Non è stato facile riuscire a trovare il momento giusto per questa impresa, la parte nord della Dent Blanche non è così vicina. Da Courmayeur occorrono due ore e mezza di auto per raggiungere Fepèrcle nella valle di Evolène, da li ancora sei ore di avvicinamento con le pelli di foca per arrivare al bivacco omonimo al colle nord della Dent Blanche.a 3.550m. Il 17 maggio sono partito dal bivacco al colle nord all’alba, ma subito durante la salita mi ero reso conto che non avrei potuto sciare sulla linea che avevo individuato; rocce affioranti, placche di ghiaccio insidiose e vento molto forte, mi hanno convinto che sarebbe stato troppo pericoloso".