Edgar Davids a Torino da un clochard

L'ex centrocampista della Juventus, Edgar Davids, è un campione vero. Tutti gli ex compagni in bianconero lo ricordano sempre con affetto, e l'ultimo gesto che lo ha visto protagonista ne è una dimostrazione. Edgar, infatti, è tornato a Torino per condividere un pranzo con un clochard in città, per poi pubblicare lo scatto sul proprio profilo Instagram. Una foto che ha comprensibilmente riscosso un grande successo. "Non c'è nulla di sbagliato nel condividere il proprio pranzo con un estraneo che ha più bisogno di te – ha scritto Davids – abbiamo in comune più di quanto non sembri (l'amore per Torino)". Bravo, campione!