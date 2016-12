3 ottobre 2014 E' convinta di avere una figlia con un calciatore, ma è un sosia... Dall'Inghilterra una storia incredibile: la modella Josie Cunningham ha dato alla luce la bimba che credeva essere di Curtis Davies, capitano dell'Hull City Tweet google 0 Invia ad un amico

17:38 - Incredibile ma vero in Inghilterra: la modella (ed escort) Josie Cunningham, divenuta famosa oltre Manica per essersi sottoposta a un intervento al seno da 5mila sterline col NHS (sistema sanitario nazionale), ha dato alla luce una bambina dopo essere stata messa incinta da quello che lei pensava essere un calciatore – più precisamente il capitano dell’Hull City Curtis Davies – e che invece si è rivelato essere soltanto un sosia. Josie, 24enne di Leeds, ha scoperto la truffa solo due giorni prima di dare alla luce la bimba, dopo aver vissuto una storia di 18 mesi con il “presunto calciatore”, con tanto di cene romantiche e incontri piccanti in vari hotel.

“Non era una relazione full-time e quindi non lo vedevo così spesso. Per questo è riuscito a tenere in piedi la sua bugia”, ha dichiarato la Cunningham, che evidentemente non segue molto il football inglese e che ha comunque ammesso tramite Twitter di “non essere stata molto furba”, anche perché alcuni amici l’avevano già messa in guardia. “Mi sento sporca, piena di vergogna e devastata interiormente - ha scritto la modella - sono stata completamente manipolata da un uomo che per 18 mesi ha finto di essere un calciatore di Premier League”.



Josie si è poi parzialmente giustificata dicendo che l'impostore era davvero un “sosia identico” di Curtis Davies, 29enne che ha trascorso la carriera tra Premier League e Championship vestendo le maglie di WBA, Aston Villa, Birmingham e Hull City e che ha già una relazione stabile con la 25enne Laura Dearn (altra informazione che Josie avrebbe potuto trovare facilmente sul web...), ma sembra davvero incredibile che la modella si sia accorta dell’inganno solo due giorni prima del parto.