Dwayne Johnson, che duro: dito slogato e sorrisi

Dwayne Johnson è un duro. Si sa. Il suo soprannome (The Rock) del resto parla chiaro. Ma questa volta, forse, ha esagerato. Sul suo profilo Instagram l'attore e wrestler americano ha infatti pubblicato un video in cui si vede l'immagine della sua mano con un dito slogato. Tutto con il sorriso sulle labbra. Un po' troppo per i cybernauti, che subito hanno ipotizzato che si tratti solo di un fake (forse una protesi per una scena di un film).