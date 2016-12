Ducati, Iannone: "Siamo vicinissimi al top"

La caduta nelle prima gara in Qatar non ha scoraggiato Andrea Iannone. Il pilota è fiducioso e sa di avere per le mani una Ducati davvero competitiva: "Siamo molto vicini agli altri costruttori (Yamaha e Honda)". La GP16 soddisfa il numero 29: "Credo che quest'anno in particolare il motore sia migliorato ancora". La velocità registrata dalle rosse di Borgo Panigale sul rettilineo di Losail gli dà ragione.