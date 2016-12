Dublino, paura per l'arrivo degli hooligans: negozio si impacchetta per evitare danni

"Per favore, fate la vostra scommessa e andatevene in modo pacifico", si legge su un cartello all'ingresso. Gli sforzi per assicurarsi che i più facinorosi siano tenuti lontani dallo stadio sono stati intensificati dopo che, nelle ultime quattro trasferte dell'Inghilterra, si sono registrati alcuni scontri.



La polizia di Londra ha disposto l'obbligo di firma durante il match per quanti sono stati protagonisti di episodi teppistici. Il centro Paddy Power, però non sembra fidarsi. Una scelta che ha anche una motivazione pubblicitaria: facendo riferimento a quanto avvenuto vent'anni fa, infatti, la catena di scommesse quota anche una nuova interruzione dell'incontro e l'arresto allo stadio di almeno 10 tifosi avversari.



"Non sono anti inglese", ha dichiarato uno dei responsabili del centro. "Alcuni dei miei migliori amici vengono da lì, ma non si può negare quanto è successo nel tempo". Lo scorso maggio tra le due Nazionali finì 1-1, ma si giocò nello stadio londinese di Wembley.