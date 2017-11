Dopo il quinto goal provoca i tifosi, che invadono il campo

Il derby tra Saint-Etienne e Lione è da sempre uno dei più accesi in Francia ma questa volta allo stadio Geoffroy Guichard è scoppiato il caos. Dopo la quinta rete, l’attaccante del Lione Fekir, ha mostrato provocatoriamente la maglia ai tifosi locali, scatenando la loro immediata reazione: hanno invaso il campo costringendo la polizia a intervenire per riportare la calma e la partita è stata sospesa per oltre mezz’ora.

"La mia esultanza non è piaciuta ma non c'era nessuna malvagità - ha spiegato il calciatore dopo la partita - mi dispiace che si è scatenato tutto questo, ma non rinnego il mio gesto”.