Doping, Wada sospende laboratorio di Rio de Janeiro: non conforme

"Non conformità agli standard internazionali per i laboratori". Con questa motivazione, a sei settimane dall'apertura delle Olimpiadi, l'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha annunciato che il proprio laboratorio accreditato a Rio de Janeiro per il momento non potrà più condurre test. Nessuna indicazione è stata fornita sui motivi che l'hanno indotta a tale passo.

Il laboratorio non conforme alle norme Isl (International Standard for Laboratories) è il Laboratorio brasiliano di controllo del doping, che si trova proprio a Rio de Janiero, al quale d'ora in poi è vietato condurre qualsiasi analisi, su campioni di sangue e di urine. Il laboratorio potrà fare appello contro la decisione della Wada entro 21 giorni dalla notifica del provvedimento. Nel frattempo, tutti i campioni che dovevano essere esaminati a Rio verranno portati in laboratori accreditati in altre parti del mondo, garantendone l'integrità.