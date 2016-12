Doping, Schwazer: è un incubo, qualcuno non mi vuole alle Olimpiadi

"E' un incubo per me, la peggior cosa che mi poteva succedere, probabilmente qualcuno non vuole che vada alle Olimpiadi". Lo ha detto Alex Schwazer in conferenza stampa a Bolzano, dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping. "Alex in questa vicenda non ha nessuna responsabilità", ha affermato il legale del marciatore azzurro. E ha aggiunto: "Siamo di fronte a una vicenda sporca, faremo subito una denuncia penale contro ignoti".