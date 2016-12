Doping, la Russia rischia: "Possono escluderci da Rio 2016"

Martedì il Comitato esecutivo del Cio aveva sospeso Diack, che nel 2009 è succeduto all'italiano Primo Nebiolo alla guida della Iaaf e per 16 anni ha tenuto le redini della federazione, che nell'agosto scorso ha eletto come proprio nuovo presidente l'ex campione britannico Sebastian Coe. Una settimana fa, la magistratura francese ha fatto sapere di aver messo sotto inchiesta Diack per corruzione e riciclaggio. L'accusa a suo carico e' di aver preso una tangente di 200mila euro provenienti dalla Russia per coprire alcuni casi di doping di atleti di quel Paese, finito nel mirino dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada) e del Cio per lo scandalo del doping di Stato. Con Diack sono indagati in Francia anche l'avvocato dell'ex dirigente, Habib Cisse, e l'ex direttore del programma antidoping della Iaaf, Gabriel Dolle.



Intanto Vladimir Putin incontra oggi a Sochi i capi delle Federazioni sportive russe per discutere della preparazione degli atleti alle Olimpiadi di Rio 2016, mentre il ministro dello Sport russo Vitali Mutko ha accettato le dimissioni di Grigori Rodchenkov, il direttore del laboratorio antidoping di Mosca che ieri ha sospeso la sua attivita' dopo che la Wada - l'agenzia mondiale antidoping - ha deciso di revocargli l'accredito in seguito al rapporto di una commissione nominata dalla stessa Wada.