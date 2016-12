Doping, il legale di Schwazer: "Forse positivo per una bistecca"

Il campione altoatesino avrebbe dunque mangiato la bistecca in questione il 31 dicembre, il giorno prima di quello del test effettuato il 1 gennaio scorso. "Noi puntiamo nella nostra strategia di difesa - ha spiegato l'avvocato di Schwazer - a evidenziare tante diverse irregolarità che abbiamo dovuto riscontrare. Le irregolarità partono da gennaio, poi su questa prova, allora risultata negativa, è stato chiesto dalla Wada un altro test a maggio. Per noi queste sono altre anomalie". "La nostra strategia - ha ribadito il legale - è di raccogliere e rendere note tutte le incongruenze. Entro martedì scriveremo anche una lettera alla Iaaf con tutte le incongruenze di cui siamo venuti a conoscenza, chiedendo che venga annullata la procedura contro Schwazer per precludergli la partecipazione alle Olimpiadi di Rio e di non sospendere l'atleta. Gli esiti dei test si sapevano già in maggio, ma sono stati resi noti solo nei giorni scorsi. E' una grave irregolarità, vista l'imminenza della scadenza dei termini per presentarsi alle Olimpiadi". Come preannunciato, è stata depositata in mattinata in Procura a Bolzano la denuncia penale a carico di ignoti. Nella denuncia si ipotizzano i reati di frode sportiva e falso.