Doping, gli hacker diffondono nuovi file: Wiggins e Froome nel mirino

A fare i nomi dei due corridori britannici è "La Gazzetta della Sport", che cita anche la golfista Charley Hull, il canottiere Sam Townsend, la nazionale di rugby a 7 Heather Fisher e diverse medaglie d'oro di Rio. Si tratta della pesista statunitense Michelle Carter, la tennista stelle e strisce Bethanie Mattek-Sands, la nuotatrice danese Pernille Blume, oro nei 50 stile libero e il tedesco Robert Harting, oro nel disco a Londra e giù dal podio in Brasile.



Secondo la rosea, dai file emergerebbe che Wiggins, asmatico, avrebbe assunto salbutamolo per inalazione. Proprio un inalatore con la stessa sostanza spuntato durante una tappa del Delfinato 2014 fece finire sotto i riflettori Chris Froome, che si giustificò dicendo di soffrire di asma da quando era bambino.



Proprio due nuovi Tue (il certificato di esenzione per uso terapeutico) trafugati dal database Adams (Anti-doping administration and management system) sono stati diffusi dal gruppo di hacker "Fancy Bears", noto anche come "Team Zar", sui suoi profili social. I certificati sono a nome della due volte campionessa di Wimbledon, Petra Kvitova e del giovane nuotatore americano Jack Conger, oro nella 4x200 stile libero a Rio 2016 e coinvolto nel caso della falsa rapina ai Giochi che ha portato alla squalifica di Lochte. I certificati mostrano che la tennista ceca ha ottenuto esenzione nel 2009 per il formoterolo, principio attivo di farmaci contro l'asma, mentre il nuotatore statunitense è autorizzato all'uso di anfetamine fino al 2020.



"La Wada non ha alcun dubbio che questi attacchi in corso sono una rappresaglia contro l'Agenzia e il sistema anti-doping mondiale, a causa del rapporto McLaren che ha fatto emergere il doping sponsorizzato dallo stato in Russia - ha detto il direttore generale dell'Agenzia Oliver Niggli, che ha rassicurato - Non abbiamo alcuna ragione di credere che altri dati Adams siano stati compromessi".