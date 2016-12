Doping: 16 mesi a Carolina Kostner

20:43 - Un anno e quattro mesi di squalifica per complicità. E' questa la sentenza del Tribunale antidoping del Coni per Carolina Kostner, la campionessa di pattinaggio coinvolta nell'affare doping dell'ex fidanzato Schwazer. La Kostner rischiava 4 anni e tre mesi di stop dalle attività sportive per omessa denuncia nel caso di positività dell'ex fidanzato Alex Schwazer. La sentenza è arrivata alle 16,30.

La Kostner si è presentata in aula al mattino. Il dibattimento dinanzi al Tribunale Antidpong del Coni è proseguito fino all'ora di pranzo. Poi lo stop in attesa adella sentenza.

La squalifica per Carolina Kostner parte da oggi. Una sanzione inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura antidoping, che già in virtù delle nuove norme, aveva riformulato la richiesta riducendo lo stop da 4 anni e tre mesi a 2 e tre mesi: ora il Tribunale nazionale ha riconosciuto all'atleta solo la violazione dell'articolo 2.9 delle norme sportive e non il 3.3 per i quali era stata deferita, comminando la squalifica di un anno e 4 mesi più mille euro di multa.



CAROLINA: "MOLTO AMAREGGIATA"

''Sono molto amareggiata'': sono le prime parole di Carolina Kostner, squalificata dal Tribunale antidoping del Coni per un anno e 4 mesi per la complicità nel caso Schwazer. ''Andrò fino in fondo'' ha aggiunto la pattinatrice altoatesina che si è sempre detta innocente. Domani la Kostner parte per il Giappone per una tournée.

LA CRONACA DEI FATTI