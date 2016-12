7 dicembre 2014 Donadoni a rischio esonero, la Morte tra il pubblico al Tardini Un personaggio travestito da Morte ha assistito a Parma-Lazio 'incombendo' su Roberto Donadoni, a rischio esonero. Idea dell'agenzia di scommesse Paddy Power. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:59 - E' un periodo nerissimo per il Parma, passato dalla qualificazione all'Europa League della scorsa stagione all'ultimo posto in classifica con due sole vittorie in 14 gare nel campionato in corso. L'unica buona notizia del giorno è l'ormai avvenuto cambio di proprietà, ma per il resto al Tardini è stato l'ennesimo pomeriggio da dimenticare, con la Lazio che rimonta e passa per 2-1, con un gol regolare annullato e con Roberto Donadoni sempre più a rischio esonero. Anzi, praticamente già a un passo dal baratro, secondo qualcuno.

Ed ecco allora la trovata dell'agenzia di scommesse Paddy Power, che per rappresentare la 'fine', che sembra ormai prossima, dell'avventura sulla panchina gialloblu dell'ex allenatore di Napoli e Nazionale, ha piazzato un personaggio vestito da Tristo Mietitore, con tanto di falce in mano, ad assistere alla partita proprio dietro la panchina di Donadoni.



La presenza sulle tribune di uno stadio della 'Morte' non è una novità: già in un Everton-Manchester United della scorsa Premier League un burlone tifoso dei Toffees aveva voluto far sentire il fiato sul collo al suo ex manager David Moyes, allora sulla panchina dei Red Devils. Come è noto l'avventura di Moyes a Manchester si è poi conclusa prima del previsto...