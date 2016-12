Djordjevic, che bella sorpresa: tanti gol e...Jovana

Preso a parametro zero quest'estate dalla premiata ditta Tare-Lotito, è arrivato in punta di piedi e con un curriculum che non faceva ben sperare (69 gol in 198 partite disputate col Nantes, appena 12 reti nelle due stagioni in cui il club francese ha giocato nella massima serie), ma ora le perplessità sono del tutto sparite. Pioli lo esalta: "Fin dall'inizio sono stato colpito da Djordjevic, ha tanta voglia e grandi qualità" e Lotito già sogna una sostanziosa plusvalenza.



Ma le prestazioni sul campo di Djordjevic, 27 anni, non sono l'unica bella sorpresa che l'attaccante serbo ha portato a Roma. Filip è infatti fidanzato con Jovana Svonja, una sexy e bellissima modella, anche lei serba, che il calciatore ha sedotto all'ombra della torre Eiffel, quando giocava nel Nantes. Bella, bruna e altissima, prima di incontrare il bomber biancoceleste Jovana aveva addirittura tentato il suicidio a causa della fine di un amore, ma ora vive una nuova vita nella Capitale. Djordjevic sfida la Roma di Totti sul campo, Jovana contende a Ilary Blasi lo scettro di regina di Roma.