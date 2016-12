Diritti TV,Galliani:trovato accordo

"E' stato raggiunto l'accordo per la ripartizione delle risorse dei diritti televisivi per il 2015-16". Lo ha annunciato l'amministratore delegato del Milan e vicepresidente della Lega di Serie A, Adriano Galliani, al termine dell'assemblea della Lega stessa in corso a Milano. "Diciotto squadre si sono espresse a favore, solo Palermo e Chievo contro", ha aggiunto Galliani.