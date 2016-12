Digos a casa Icardi: prese registrazioni video della contestazione

Sopralluogo della Digos a casa di Mauro Icardi: gli agenti hanno ritirato le registrazioni delle telecamere dello stabile dove domenica sera un gruppo di ultra' ha cercato un confronto con il capitano dell'Inter. Confronto che, come riferiscono testimoni oculari, non è avvenuto: Icardi era già salito in casa quando i tifosi hanno appeso lo striscione, rimosso poco dopo. Il giocatore si sarebbe accorto della contestazione solo dalla televisione.