Derby della Mole, tifoso cade dal secondo anello dello Stadium

Un tifoso della Juve è caduto dal secondo anello dello Juventus Stadium, dove si stava disputando il derby tra bianconeri e Torino. L'uomo, che era visibilmente ubriaco, è stato portato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cto. L'incidente è avvenuto in Curva Sud nei primi minuti della partita, finita poi 2-1 per la Juve. Le condizioni dell'uomo, che non ha mai perso coscienza, non sono gravi.