6 ottobre 2014 Deejay Ten 2014, Milano invasa da 20mila magliette rosse Record di presenze al nastro di partenza per la decima edizione della corsa. Grande assente Linus, ideatore della manifestazione, a causa di un infortunio al piede

16:18 - Un serpentone rosso, composto da oltre 20mila persone, ha invaso Milano per partecipare alla Deejay Ten 2014. La corsa podistica, organizzata da Radio Deejay e ideata da Linus, è giunta quest'anno alla decima edizione e in occasione di un "compleanno" così importante ha fatto stabilire il record di presenze. I 20mila partecipanti, runners allenati, principianti, famiglie e bambini che potevano scegliere di correre 5 o 10 chilometri, si sono presentati domenica mattina al nastro di partenza in Piazza Castello e hanno trascorso la giornata per le via della città tra sport, allegria e colori. Escluso per la prima volta Linus a causa di un infortunio al piede.