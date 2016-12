1 marzo 2015 Danielle Knudson ha fatto ace

Conquistato il cuore di Raonic L'ex di Justin Bieber è la fidanzata del tennista numero 6 al mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:10 - Milos Raonic è invidiato da molti tennisti, ma non solo per il suo servizio esplosivo. Esplosiva è anche la sua fidanzata, la modella canadese Danielle Knudson, ex di Justin Bieber: 86-60-86 le misure della splendida Danielle, numeri che mettono in secondo piano quelli del numero 6 al mondo.