Daniel Norris, professionista del baseball che vive in un van

15:01 - Daniel Norris si guadagna da vivere giocando a baseball. E lo fa piuttosto bene, visto che è un campione della Major League e gioca con la maglia dei Toronto Blue Jays, con cui ha firmato un contratto nel 2011. Di recente la sua storia ha fatto il giro del mondo. Non tanto per le sue performance sportive, quanto per il suo stile di vita. Pur essendo milionario, infatti, Norris ha scelto di vivere in un piccolo van Volkswagen chiamato "Shaggy".

Una scelta di vita singolare per un giocatore della sua portata, che ha deciso di non cambiare il suo modo di essere. Nonostante il ricco contratto, Daniel possiede solo un garage a Johnson City, nel Tennessee, e un furgoncino in cui dorme, mangia e con cui gira gli Stati Uniti. "Mi sento strano, è vero - ha spiegato -. Quando sono diventato professionista sapevo già che mi sarei comprato un van, era l'auto dei miei sogni".



Arrivato nella Major League nel 2011, il mancino dei Toronto Blue Jays trascorre gran parte delle sue giornate all'aria aperta, a stretto contatto con la natura. "Vivo così per stare solo e trovare la pace interiore - ha precisato -. Amo i miei compagni di squadra e la famiglia, ma io non sono il tipo di persona a cui piace avere intorno decide di persone. Sono un pensatore e mi piace stare da solo con i miei pensieri".