Dalla A di Aquilani alla P di Pazzini: un'intera rosa di svincolati

2 luglio 2015 Dalla A di Aquilani alla P di Pazzini: unʼintera rosa di svincolati Molte (ex) stelle della Serie A dal 1 luglio sono ufficialmente senza una squadra e in cerca di una nuova avventura

Il 1 luglio ha segnato ufficialmente l'inizio del calciomercato e, per molti giocatori di Serie A tra cui tutti quelli del Parma, anche la fine del contratto che avevano in essere. Dal 1 luglio i taccuini di molti osservatori di mercato si riempono dunque con i nomi dei parametri zero, che mai come quest'anno sono nomi che possono davvero fare gola a moltissime squadre. Abbiamo scelto i 27 svincolati più forti e il risultato è una fanta-rosa che potrebbe lottare per un posto in Europa.

Neto tra i pali, difesa a tre con Campagnaro, Bonera e Felipe, centrocampo di qualità e quantità con gli ex viola Aquilani e Pizarro, l'ex Milan Muntari e il probabile neorossonero Josè Mauri e tridente offensivo con Brienza e Cassano ad ispirare Giampaolo Pazzini, 100 gol in Serie A. Una formazione di tutto rispetto, dove anche le alternative sono di qualità: immaginando una difesa a 4, sugli esterni potrebbero giocare Morganella e Jonathan e come centrali Ciani e Munoz. A centrocampo i cagliaritani Conti e Cossu formerebbero, con Mauri e Pepe, un poker dalle spiccate doti offensive e in attacco Palladino potrebbe agire in appoggio a Marco Borriello. In tribuna andrebbero Curci, Pisano, Balzaretti, Lazzari e Coda.