Dal campo di rugby al seminario: la svolta dell'ex nazionale Trevisan

"Andare in meta è una metafora della vita", diceva Papa Francesco, due anni fa, ricevendo in Vaticano le nazionali di rugby di Italia e Argentina. La meta, traguardo finale di un percorso lungo e faticoso. Ruggero Trevisan, rugbista delle Benetton Treviso con un passato azzurro, sa che il suo cammino non sarà semplice. A giugno aveva detto basta, si era ritirato ufficialmente per i troppi infortuni. Ora l'annuncio: "Entro in seminario".

Trevisan l'8 settembre entrerà a far parte della Fraternità San Carlo Borromeo di Roma. “So che è una scelta radicale, ma mi rende felice”, ha confessato al sito OnRugby.it. “Ero credente ma non è che dessi un gran peso alla religione. Nel 2011 però c'è stata la svolta con l'incontro con Comunione e Liberazione e da lì è cambiato tutto. Negli stessi mesi ho conosciuto un prete di Caorle ed è stato come aprire gli occhi. Ora mi aspettano tre anni di studi di filosofia a Roma, poi un anno in missione e quindi il ritorno in Italia per altri tre anni di studio, stavolta di teologia. Poi diventerò prete".