Cuore Ibra, si commuove ricordando Ingesson e il fratello

10:28 - Per la nona volta in carriera, l'ottava di fila dopo la prima nel 2005, Zlatan Ibrahimovic è stato eletto miglior giocatore svedese. Il 33enne attaccante del Paris Saint Germain è stato premiato con il 'Guldbollen', il Pallone d'Oro scandinavo, nato nel 1946 e conquistato anche da fuoriclasse svedesi come Gren, Nordahl, Hellstrom, Brolin, Ravelli, Larsson e Ljungberg. "Questi nove premi parlano da soli. Significa che ho sempre fatto bene durante la mia carriera, è un riconoscimento del mio lavoro - ha detto Ibra -. Sto vivendo il mio sogno calcistico d'infanzia".

“Tutto quello che ho fatto io è stato oscurato dalle tragedie di Ingesson e Segerstrom - ha proseguito, visibilmente emozionato, l'ex di Juve, Inter e Milan - vorrei dedicare questo premio a loro due. La vita è molto più importante del calcio, bisogna godersi la famiglia, perchè tutto può cambiare all’improvviso. Anche mio fratello è morto pochi mesi fa per un male simile, possano riposare in pace”. In platea di fronte a lui, la moglie Helena Seger non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il video